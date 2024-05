Fructul care îmbunătățește digestia și previne balonarea Disconfortul digestiv simțit dupa o masa copioasa de Paște este greu de suportat, moment in care starea de bine este cu mult afectata. Preparatele tradiționale pregatite pentru masa de Paște sunt delicioase, fiindu-ne greu sa ne limitam la cantitați mici. Cu toate acestea, potrivit specialiștilor, ne putem bucura de toate bucatele specifice Paștelui, insa doar daca respectam cateva reguli simple. Astfel, de pe masa de Paște nu trebuie sa lipseasca un anumit fruct, care este bogat in vitamine , minerale și enzime care faciliteaza digestia. Acest fruct conține vitamina A, vitamina C, vitaminele… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cocktail nutriționalSpecialiștii in nutriție recomanda cu mare caldura ananasul pentru conținutul sau bogat de vitamine, minerale și enzime digestive. Acest fruct tropical ofera o combinație unica de substanțe nutritive, precum vitamina A, vitamina C, vitaminele din complexul B (B1 și B6), acid folic,…

- Arpagicul este planta inrudita cu ceapa, deseori mai este numit ceapa de salata și este folosit intr-o varietate de rețete culinare datorita beneficiilor sale. Mai jos iți prezentam cateva rețete de mancare cu arpagic.Arpagicul este considerat unul dintre cele mai populare condimente și mirodenii și…

- Citricele sunt fructe extrem de bogate in Vitamina C, dar nu sunt tocmai indicate pentru oamenii care au probleme cu stomacul, aceste fructe generand aciditate. In schimb, pentru aport de Vitamina C, tot mai mulți oameni prefera fructele de aronia care au un conținut de vitamina C de 21 mg la 100 g…

- Iata ca exista inca o „sarbatoare” a zilei de 26 Martie. Ziua naționala a spanacului ne amintește de beneficiile pe care aceasta planta le are asupra organismului nostru. Spanacul este renumit datorita aportului de vitamine și minerale pe care le aduce corpului nostru, daca este consumat. Pe langa beneficiile…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu sustine ca, de sarbatorile pascale,. Romania exporta intre cinci si sase milioane de oi pe an, in special in tarile arabe. ”Suntem o forta in sectorul ovin”, a declarat ministrul Agriculturii la Prima TV, scrie news.ro . Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost…

- Rareș Bogdan spune ca Nicolae Ciuca a reușit negocierea finala astfel incat marirea spațiului Schengen, și cu zona terestra și feroviara, sa fie prioritate a noii Comisii Europene Rareș Bogdan, eurodeputatul și prim-vicepreședintele PNL , a adus lumina asupra negocierilor intense desfașurate in cadrul…

- Migdalele sunt adevarate cufere de comori atunci cand vine vorba de nutrienți precum vitamina E, zinc, potasiu și acizi grași. Acestea va pot stimula memoria, pot menține o vedere buna, poți stimula sistemul imunitar și chiar va ajuta la imbunatațirea digestiei. Acestea sunt și o sursa potrivita pentru…

- Acest fruct furnizeaza magneziu, calciu și fier, și conține, de asemenea, o cantitate semnificativa de vitamina C, cu 25 mg la fiecare 100 g. Deși este perisabil, poate fi pastrat in frigider pentru cel mult doua-trei zile.Zmeura, o minune pentru sanatateEste vorba despre zmeura, o sursa importanta…