Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu și liderii coaliției de guvernare au analizat proiectele aflate in derulare, iar la nivel guvernamental se va adopta un pachet de decizii cu impact major in economie. Guvernul pregatește acest set de 8 decizii, atat pentru programele finanțate din fonduri europene, cat și pentru…

- Peste 400 de milioane de euro sunt disponibili din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii de irigatii din Romania, iar solicitantii pot depune cererile de finantare incepand din 15 martie 2024, a anuntat luni Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Cererile de finantare…

- ”In prima editie a programului de titluri de stat FIDELIS din 2024, desfasurata de Ministerul Finantelor in parteneriat cu Morning Glory si Rock FM, au investit 1405 donatori, un numar record, depasind toate editiile anterioare. Suma investita de acestia a fost de peste 135,336 milioane lei. Cei 1.405…

- Casa Verde Fotovoltaice este cel mai solicitat program derulat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), astfel ca pentru inscrierile din acest an a fost alocat un buget record in valoare de doua miliarde de lei, se arata intr-un comunicat al AFM. Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, bugetul…

- ”Ministerul Finantelor propune o noua schema de ajutor de stat care prevede finantarea nerambursabila pentru investitii cu impact major in economia romaneasca, ale caror costuri eligibile depasesc 50 milioane lei. Bugetul total al schemei este de 2,25 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 31 ianuarie, ca este exclusa o rascumparare dupa ce hackerii au spart in weekend baza de date a site-ului Camerei Deputaților și a adaugat ca un fost președinte al Camerei, caruia nu i-a dat numele, a decis ca instituția sa nu fie protejata…

- Guvernul a aprobat creșterea valorii tichetelor de masa de la 1 ianuarie 2024, ceea ce inseamna ca milioane de angajați vor primi mai mulți bani. Conform datelor oficiale, numarul total de lucratori care beneficiaza de tichete de masa se ridica la peste trei milioane. Dintre aceștia, aproximativ 1,2…

- Guvernul dezbate, joi, proiectul de buget pe anul 2024, arata lista de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Executivului. Amintim, Ministerul Finanțelor a publicat, miercuri, in dezbatere publica, proiectul de buget pe anul 2024. Legea bugetului se construiește pe un deficit bugetar de 86,6 miliarde…