Economia Ucrainei a crescut în 2023. Cu cât Economia Ucrainei a crescut! Mai exact, economia ucraineana a crescut cu 5,3% anul trecut, pe masura ce Kievul a redobandit controlul asupra coridorului de export din Marea Neagra și a strans o recolta agricola consistenta, in pofida continuarii atacurilor rusești cu rachete și drone, transmite Bloomberg . Conform datelor preliminare publicate de Institutul de stat pentru statistica din Ucraina, economia a inregistrat o creștere de 4,7% in perioada octombrie-decembrie 2023, acesta fiind al treilea trimestru consecutiv de creștere. Datele mai arata ca in primul trimestru din 2023, PIB-ul real al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

