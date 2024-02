Reconstrucția Ucrainei ar costa 486 de miliarde de dolari Reconstrucția Ucrainei ar costa 486 de miliarde de dolari. Banca Mondiala, ONU, Uniunea Europeana si guvernul de la Kiev au publicat o estimare conform careia reconstructia Ucrainei dupa razboi va costa 486 de miliarde de dolari, transmite AFP . Distrugerile provocate de razboiul declansat de Rusia in februarie 2022 au afectat in special raioanele ucrainene Donetk si Lugansk din est, Harkov din nord-est si Herson din sud, aflate in apropierea liniei actuale a frontului, precum si Kievul. Datele arata ca fondul imobiliar al Ucrainei a fost distrus sau deteriorat in proportie de 10%, ceea ce prelungeste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

