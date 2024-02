Suma colosală necesară pentru reconstrucţia Ucrainei Banca Mondiala si Comisia Europeana au publicat un nou raport privind suma necesara pentru reconstrucția Ucrainei, document in care se estimeaza ca noile costuri au crescut cu zeci de miliarde de dolari fata de ultima evaluare realizata in martie 2023.Cea de-a treia evaluare rapida a daunelor și nevoilor, realizata de Banca Mondiala, estimeaza ca sumele necesare pentru redresarea și reconstrucția postbelica ale Ucrainei intr-un interval de timp de zece ani au depasit 486 de miliarde de dolari, fiind in creștere cu 75 de miliarde de dolari fața de estimarile din luna martie 2023. Conform raportului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reconstrucția Ucrainei ar costa 486 de miliarde de dolari. Banca Mondiala, ONU, Uniunea Europeana si guvernul de la Kiev au publicat o estimare conform careia reconstructia Ucrainei dupa razboi va costa 486 de miliarde de dolari, transmite AFP . Distrugerile provocate de razboiul declansat de Rusia…

- Reconstrucția economiei Ucrainei dupa invazia Rusiei ar urma sa coste 486 de miliarde de dolari, potrivit unui nou studiu realizat de Banca Mondiala, ONU, Comisia Europeana și guvernul ucrainean. Estimarea publicata joi acopera perioada de la invazia Rusiei din 24 februarie 2022 pana la 31 decembrie…

- Republicanii din Senatul SUA (camera superioara a Congresului) au blocat examinarea unui proiect de lege bipartid care ar aloca 60 de miliarde de dolari Ucrainei, 14 miliarde de dolari Israelului, aproximativ 5 miliarde de dolari partenerilor din regiunea Indo-Pacific pentru a contracara China și 20…

- Fostul presedinte american Donald Trump a facut apel luni la republicanii din Congresul SUA sa se opuna acordului care prevede un ajutor de 60 de miliarde de dolari pentru Kiev, relateaza AFP, conform Agerpres."Numai un idiot ori un democrat din stanga radicala ar vota pentru acest proiect oribil",…

- Vladimir Putin s-a angajat sa cheltuiasca anul viitor suma record de 157 de miliarde de dolari pentru a lupta impotriva Ucrainei și pentru a asigura securitatea Rusiei – o creștere de 70% fața de bugetul pentru aparare din acest an. Dar Volodimir Zelenski nu a reușit sa obțina 61,4 miliarde de dolari…

- Ucraina are nevoie anul viitor de un ajutor de 37,3 miliarde de dolari (peste 34 de miliarde de euro) pentru mentinerea stabilitatii financiare, potrivit unei estimari a Fondului Monetar International (FMI) publicate miercuri de Ministerul ucrainean de Finante, relateaza agentia EFE, informeaza AGERPRES…

- Mai multe drone rusești au efectuat atacuri asupra Kievului in noaptea de marți spre miercuri. Cel puțin doua dintre aceste atacuri au vizat orașul Harkov din vestul Ucrainei, in timp ce bombardamentele din Herson, in sudul Ucrainei, au dus la ranirea a noua persoane.

- Patru civili ucraineni au fost uciși și șapte au fost raniți, in urma unor atacuri asupra unor zone rezidențiale in cursul nopții de sambata spre duminica, scrie The Guardian. Atacurile au avut loc in regiunile Harkov, Donețk și Herson, a scris pe X Gyunduz Mamedov, un fost procuror general adjunct…