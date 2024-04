Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care va permite autoritatilor locale sa finalizeze proiectele finantate din fonduri europene folosind imprumuturi din Trezorerie. Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, a precizat, la Palatul Victoria, ca aceste imprumuturi vor putea totaliza…

- Secretarul general al PSD Cluj, Alexandru Cordoș, a prezentat, la ZIUA LIVE, cateva dintre cele mai importante proiecte cu care intra in cursa pentru șefia Consiliului Județean Cluj, la alegerile din luna iunie.

- Serviciile secrete din Cehia au destructurat o rețea finanțata de Moscova care difuza propaganda rusa și exercita influența in intreaga Europa, inclusiv in Parlamentul European, a anunțat miercuri, 27 martie, premierul ceh Petr Fiala, potrivit agenției France Presse, citata de The Moscow Times.Gruparea…

- Guvernul se pregatește sa implementeze noi strategii pentru a reduce cheltuielile la nivelul statului, continuand astfel trendul de economii inceput anul trecut, care a inclus interdicția spectacolelor finanțate din bani publici și blocarea angajarilor in sectorul public. O opțiune discutata acum este…

- Guvernul a aprobat menținerea in plata, la același nivel, a drepturilor de ajutor de incalzire și suplimentului pentru energie pentru perioada ramasa din sezonul rece 2023-2024, in contextul modificarilor legislative survenite in ultima perioada.Cererile soluționate in toamna anului 2023, cu precadere…

- Guvernul ar putea adopta o schema de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru transportatori și distribuitori. Valoarea ajutorului este de 13 bani pe litrul de combustibil și se acorda pana la 31 decembrie 2024.