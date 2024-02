Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an pe data de 13 februarie 2024, in Calendarul ortodox, creștinii ortodocși il parznuiesc pe Sfantul Cuvios Martinian. Tot in aceasta zi sunt sarbatoriți și Sfinții Apostoli Acvila și Priscila. Rugaciunea pe care sa o rostești astazi pentru a scapa de rele.

- Zi de mare sarbatoare in Calendarul Ortodox astazi, 12 februarie 2024. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Meletie, cel care este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz. Rugaciunea puternica pe care sa o rostești pentru vindecarea bolilor.

- An de an, la data de 3 februarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox, Sfantul și Dreptul Simeon și Sfanta Prorocita Ana. Iata acatistul pe care este bine sa il citești in aceasta zi!

- An de an, la data de 30 ianuarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. Creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești maine ca sa ai ajutor!

- Sarbatoare cu Cruce Nearga astazi! Pe data de 25 ianuarie 2024, in Calendarul Ortodox, este cinstit Sfantul Ierarh Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului. Rugaciunea pe care sa o rostești in aceasta zi, pentru liniște sufleteasca.

- An de an, la data de 17 ianuarie, este praznuit Sfantul Antonie cel Mare. Totodata, acest sfant este considerat sfantul care ii scapa pe credincioși de farmece și blesteme. Iata rugaciunea puternica pe care este bine sa o rostești astazi pentru a scapa pe credincioși de farmece și blesteme!

- In fiecare an, pe data de 26 noiembrie 2023, in Calendarul ortodox, este praznuit Sfantul Mucenic Dumitru, Izvoratorul de Mir. Sfantul Dimitrie a trait in perioada imparatilor Diocletian si Maximian si a fost fiul prefectului din Tesalonic. Ce rugaciune e bine sa spui in aceasta zi sfanta.

- An de an, la data de 24 noiembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din an. Ei bine, in aceasta zi sfanta este praznuit Sfantul Mare Mucenic Clement, protectorul celor nedreptatiti. Exista, insa, o rugaciune pe care este bine sa o rostești de fiecare data cand simti ca esti tinta nedreptatilor.…