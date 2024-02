Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 26 februarie 2024, Biserica Ortodoxa Romana il praznuitște pe Sfantul Ierarh Porfirie. Acesta renunța la viața sa indestulata la varsta de 25 de ani și va merge in pustietatea Egiptului, apoi in Gaza ca și episcop, unde paganii se aflau la conducere.

- Marți, 20 februarie, Biserica Ortodoxa Romana il praznuiește pe Sfantul Leon, Ierarh de Catania. Și-a dedicat viața pentru a duce mai departe invațaturile lui Iisus Hristos și i-a ajutat pe cei saraci. In aceasta zi trebuie sa rostești și o rugaciune importanta.

- In fiecare an pe data de 13 februarie 2024, in Calendarul ortodox, creștinii ortodocși il parznuiesc pe Sfantul Cuvios Martinian. Tot in aceasta zi sunt sarbatoriți și Sfinții Apostoli Acvila și Priscila. Rugaciunea pe care sa o rostești astazi pentru a scapa de rele.

- Zi de mare sarbatoare in Calendarul Ortodox astazi, 12 februarie 2024. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Meletie, cel care este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz. Rugaciunea puternica pe care sa o rostești pentru vindecarea bolilor.

- An de an, la data de 30 ianuarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. Creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești maine ca sa ai ajutor!

- In fiecare an, pe data de 19 ianuarie, este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana il sarbatorește pe Sfantul Macarie Egipteanul, mare facator de minuni. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești astazi pentru iertarea pacatelor și izbavire de necazuri.

- In fiecare an, pe data de 18 ianuarie, este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana ii sarbatorește pe Sfinții Atanasie si Chiril. Sunt doi dintre cei mai mari sfinți cunoscuți in viața religioasa. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in aceasta zi.

- In fiecare an pe data de 10 ianuarie, Biserica Ortodoxa Romana cinstește doi sfinți - Cuviosul Antipa de la Calapodești și Sfantul Grigorie de Nissa. Ce rugaciune e bine sa rostești astazi pentru infaptuirea miracolelor.