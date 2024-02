Stiri pe aceeasi tema

- An de an, la data de 24 februarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori pentru romani. In aceasta zi este celebrata iubirea, la fel ca in ziua de 14 februarie, atunci cand are loc Valentine's Day. Știm ca Dragobetele reprezinta ziua constituirii perechilor, atat pentru pasari, cat si pentru…

- An de an, la data de 21 februarie, Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfintii Eustatie si Timotei. Știm ca Sfantul Timotei a fost inzestrat de Dumnezeu cu darul vindecarii bolnavilor si al scoaterii duhurilor necurate din cei posedati. Iata care este rugaciunea pe care este bine sa o rostești in aceasta…

- Ca in fiecare an, pe data de 14 februarie, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios Auxentie, cel ce a primit din partea Domnului darul vindecarii. Rugaciunea pe care sa o rostești astazi pentru alungarea bolilor.

- Zi de mare sarbatoare in Calendarul Ortodox astazi, 12 februarie 2024. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Meletie, cel care este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz. Rugaciunea puternica pe care sa o rostești pentru vindecarea bolilor.

- An de an, la data de 30 ianuarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. Creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești maine ca sa ai ajutor!

- An de an, la data de 25 decembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori ale anului calendaristic, Nașterea Domnului, Craciunul. Iata cea mai puternica rugaciune pe care daca o vei rosti de Craciun vei fi binecuvantat tot anul!

- In fiecare an, la data de 14 decembrie, Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie, mari vindecatori. Cei patru sfinți au primit de la Dumnezeu darul vindecarii, in urma credinței pe care au avut-o inca de la inceput. Iata ce rugaciune este bine sa rostești…

- Despre rugaciuni putem spune ca sunt unele dintre cele mai puternice "arme" pe care ni le-a dat Dumnezeu. Deși pare ușor, sa știi sa te rogi nu este intotdeauna așa. O mulțumire din suflet este intotdeauna un bun inceput pentru o conversație cu divinitatea. Iata care este rugaciunea care te va scapa…