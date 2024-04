Stiri pe aceeasi tema

- An de an, pe data de 9 aprilie, e sarbatoare importanta in calendarul ortodox. Creștinii il praznuiesc astazi pe Sfantul Eupsihie. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi. Se spune ca te apara de boli si necazuri.

- In fiecare an, pe data de 8 aprilie, este praznuit Sfantul Apostol Irodion, despre care se spune ca este protectorul familiei creștine. Afla din randurile de mai jos ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi pentru rezolvarea problemelor din casnicie.

- Astazi, pe data de 5 martie, este sarbatoare importanta in calendarul ortodox. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Mucenic Conon din Isauria. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi sfanta.

- An de an, la data de 4 martie, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Cuvios Gherasim de la Iordan. Acesta s-a facut cunoscut pentru blandețea sa cu care reușea sa imblanzeasca și animalele salbatice. Iata rugaciunea pe care este bine sa o spui astazi pentru binele prietenilor tai!

- An de an, la data de 1 martie, in Biserica Ortodoxa este praznuita Sfanta Mucenita Evdochia, cea careia Dumnezeu i-a daruit harul invierii morților. Iata ce rugaciune importanta catre aceasta este bine sa rostești in aceasta zi ca sa-ti daruiasca vindecare grabnica!

- An de an, la data de 25 februarie, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Iata care este rugaciunea pe care trebuie sa o rostești pentru ințelepciunea minții!

- An de an, la data de 21 februarie, Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfintii Eustatie si Timotei. Știm ca Sfantul Timotei a fost inzestrat de Dumnezeu cu darul vindecarii bolnavilor si al scoaterii duhurilor necurate din cei posedati. Iata care este rugaciunea pe care este bine sa o rostești in aceasta…

- Zi de mare sarbatoare in Calendarul Ortodox astazi, 12 februarie 2024. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Meletie, cel care este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz. Rugaciunea puternica pe care sa o rostești pentru vindecarea bolilor.