- In Sfanta si Marea Duminica a Pastilor praznuim Invierea cea datatoare de viata a Domnului si Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos.Stihuri:Hristos pogorand la lupta cu iadul, singur.Dupa ce a luat prada multa de biruinta, S a ridicat.Numim sarbatoarea de azi Pasti, dupa cuvantul care in…

- Sarbatoare cu cruce rosie, azi, pentru crestinii ortodocsi de Duminica FloriilorIn aceasta luna, in ziua a douazeci si opta, pomenirea sfintilor apostoli Iason si Sosipatru din cei saptezeci.Dintre acestia Iason era tarsean, si a fost mai intai vanat de acolo la dreapta credinta. Iar Sosipatru fiind…

- In fiecare an, pe data de 25 aprilie, sunt sarbatoriți Sfantul Cuvios Vasile de la Poiana Marului și Sfantul Apostol și Evanghelist Marcu. Este sarbatoare cu cruce neagra in Calendarul ortodox. Rugaciunea vindecatoare pe care este bine sa o rostești astazi.

- Maine, pe data de 23 aprilie 2024, este sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox. Este sarbatorit Sfantul Gheorghe. Iata ce tradiții și obiceiuri respecta creștinii ortodocși in aceasta zi de sarbatoare!

- In fiecare an, pe data de 17 martie 2024, in Calendarul ortodox este sarbatorit Sfantul Alexie. Astazi este ultima zi inainte de Postul Paștelui. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești astazi pentru ajutor si vindecare.

- Azi, de Sfintii Ioan Casian si Gherman, este sarbatoare cu cruce albastra pentru crestinii ortodocsi. Cuviosi Ioan Casian și Gherman din Dobrogea sunt praznuiți pe 29 februarie in anii bisecți, iar in anii nebisecti – pe 28 februarie. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi.

- In fiecare an pe data de 13 februarie 2024, in Calendarul ortodox, creștinii ortodocși il parznuiesc pe Sfantul Cuvios Martinian. Tot in aceasta zi sunt sarbatoriți și Sfinții Apostoli Acvila și Priscila. Rugaciunea pe care sa o rostești astazi pentru a scapa de rele.

- Calendar Ortodox, 6 februarie. Astazi sunt sarbatoriți Sfinții Varsanufie cel Mare, Ioan Profetul și Vucol. Creștinii ortodocși sarbatoresc acești sfinți. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi!