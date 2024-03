Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a avea o relație cu Divinitatea, putem rosti rugaciuni zilnic. Pentru a scaoa de raul din viața ta, se pot spune cuvintele de mai jos și vei avea parte de o viața liniștita și plina de bucurie.

- SENTINȚA… Un cioban din Gușiței, comuna Dimitrie Cantemir, acuzat ca a batjocorit o minora din același sat, a primit ieri o surprinzatoare pedeapsa de 3 ani de inchisoare, dar cu suspendare! Unii consateni il vedeau deja la inchisoare pentru faptele sale, insa iata ca instanța a fost miloasa și a decis…

- Daca ai nevoie de o rugaciune puternica pentru ceea ce iți dorești, rugaciunea lui Arsenie Boca pentru indeplinirea dorințelor te va ajuta negreșit!Rugaciunea lui Arsenie Boca pentru indeplinirea dorințelor„Doamne Iisuse Hristoase, ajuta-ma ca astazi toata ziua sa ma lepad de mine insumi, ca cine știe…

- Rugaciunea are un rol important in viața fiecarui creștin și poate aduce multa implinire. Cuvintele dedicate Fecioarei Maria se rostesc la miezul nopții, avand inima deschisa, dupa ce se aprinde o lumanare.

- In fiecare an, pe data de 19 ianuarie, este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana il sarbatorește pe Sfantul Macarie Egipteanul, mare facator de minuni. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești astazi pentru iertarea pacatelor și izbavire de necazuri.

- Rugaciunile aduc pace, liniște in suflet și raspunsuri celor care le cauta, indiferent de problema pe care o au. Dintre toate, una dintre cuvantari este și mai puternica, deși are doar cateva cuvinte.

- Rugaciunea care se rostește de Boboteaza. Toți credincioșii trebuie sa o știe pe 6 ianuarie. In Ajun de Boboteaza, dar și in ziua de Boboteaza, exista o rugaciune care trebuie rostita de catre credincioși. Este vorba despre o rugaciune puternica, facatoare de minuni. Aceasta rugaciune este rostita inclusiv…

- Astazi, pe data de 20 decembrie, ca in fiecare an, credincioșii ortodocși il praznuiesc pe Sfantul Mucenic Ignatie. Ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi, pentru iertarea pacatelor din Postul Craciunului.