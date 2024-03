Stiri pe aceeasi tema

- Știai ca exista un loc in Romania unde oamenii merg pentru a iși indeplini cele mai mari dorințe? Locului i se mai spune și „Capela Sixtina a Estului” și se spune ca cei care se roaga aici au parte de adevarate miracole. An de an, locul este frecventat de credincioși din toata țara, iar reputația […]…

- Maica Domnului ii protejeaza pe creștini și ii ajuta sa treaca de momentele grele cu care se confrunta. Pentru cei cu probleme de sanatate, rugaciunea de mai jos se rostește in zilele de vineri, avand inima deschisa și cu multa credința.

- Arsenie Boca a fost un teolog și calugar roman. Și-a dedicat viața credinței, iar mulți creștini incearca sa-i urmeze exemplu. In zilele de joi se rostește o rugaciune importanta care ajuta la iertarea pacatelor.

- Pentru a avea o relație cu Divinitatea, putem rosti rugaciuni zilnic. Pentru a scaoa de raul din viața ta, se pot spune cuvintele de mai jos și vei avea parte de o viața liniștita și plina de bucurie.

- In fiecare an, pe 11 februarie, este sarbatorita Sfanta Teodora Imparateasa, facatoare de minuni și despre care se spune ca le aduce alinare celor care au trecut prin dezamagiri și ca ii ajuta pe cei care vor sa iși indeplineasca dorințele.

- Rugaciunea are un rol important in viața fiecarui creștin și poate aduce multa implinire. Cuvintele dedicate Fecioarei Maria se rostesc la miezul nopții, avand inima deschisa, dupa ce se aprinde o lumanare.

- Rugaciunea care se rostește de Boboteaza. Toți credincioșii trebuie sa o știe pe 6 ianuarie. In Ajun de Boboteaza, dar și in ziua de Boboteaza, exista o rugaciune care trebuie rostita de catre credincioși. Este vorba despre o rugaciune puternica, facatoare de minuni. Aceasta rugaciune este rostita inclusiv…

- Cum va fi VREMEA la inceputul anului 2024, in luna ianuarie: Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Cum va fi VREMEA la inceputul anului 2024, in luna ianuarie: Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani In luna ianuarie, temperaturile medii se vor situa peste nivelul normal și vor…