- Boboteaza este una dintre cele mai importante sarbatori creștine din luna ianuarie. Creștinii o respecta cu strictețe, fiind o zi in care se roaga pentru sanatate și noroc atat pentru ei, cat și pentru familie și cei apropiați. Ce semnifica Boboteaza Boboteaza este sarbatorita in fiecare an pe data…

- An de an, la data de 13 decembrie, are loc o sarbatoare importanta, marcata cu cruce neagra in Calendarul Ortodox. Ei bine, in aceasta zi, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Ierarh Dosoftei, unul dintre cei mai mari carturari romani. Acest Sfant este, totodata, considerat ocrotitorul parinților…

- Astazi, pe data de 10 decembrie 2023, in Calendarul ortodox sunt praznuiți Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf, cei trei sfinți care au trait in timpul imparatului roman Maximian Daia (305-313), in perioada persecutiilor impotriva crestinilor. Care este cea mai puternica rugaciune care trebuie…

- Cea mai puternica rugaciune de Sfanta Filofteia. Se rostește pe 7 decembrie. In fiecare an, pe 7 decembrie, Biserica Ortodoxa o praznuieste pe Sfanta Mucenita Filofteia, o sfanta de 12 ani. Sfanta Filofteia ca s-a nascut in cetatea Tarnov, iar parinții ei erau cu frica de Dumnezeu. Aceasta a fost crescuta…

- Cea mai puternica rugaciune de Sfantul Andrei. Se rostește pe 30 noiembrie. Cea mai puternica rugaciune de Sfantu Andrei poate face minuni. Joi, 30 noiembrie, il sarbatorim pe Sfantul Andrei, ocrotitorul spiritual al Romaniei. De altfel, Sfantul Andrei este singurul apostol care a ajuns pe teritoriul…

- Cate perioade de post sunt intr-un anDe-a lungul unui an, sunt patru mari perioade de post, pe langa zilele de miercuri și vineri. Acestea preceda sarbatori importante și au durate diferite. Cele patru posturi din an sunt:Daca Postul Paștelui este cel mai lung și cel mai restrictiv, cel al Craciunului…