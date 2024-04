Rugăciunea care se rostește în Sâmbăta lui Lazăr. Este una foarte puternică Rugaciunea care se rostește in Sambata lui Lazar. Este una foarte puternica. Rugaciunile pot face minuni in anumite situații și ne pot fi de mare ajutor. La fel ca și in alte zi de mare sarbatoare și in Sambata lui Lazar este bine sa rostești o anumita rugaciune. Aceasta este considerata ca fiind extrem de puternica și e pentru mantuirea celor adormiți. Astfel, poți aprinde o lumanare și poți sa rostești aceasta rugaciune in prima parte a zilei fara griji. Rugaciunea care se rostește in Sambata lui Lazar. Este una foarte puternica „Pomenește, Doamne, pe cei ce intru nadejdea invierii și a vieții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Disperarea poate cuprinde și pe cel mai credincios creștin atunci cand incearca sa iși gaseasca un loc de munca și nu reușește. Pentru cei aflați intr-o astfel de situație, apelam la tot ajutorul de care avem nevoie, atat Sfantul Efrem cel Nou ne poate ajuta, dar și Psalmul 38 sau Rugaciunea pentru…

- In fiecare an, pe data de 23 aprilie, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, cunoscut drept și Purtatorul de biruinta. In aceasta zi de mare sarbatoare, ortodocșii obișnuiesc sa rosteasca o rugaciune puternica catre Sfantul Gheorghe. Ce se intampla daca o spun intr-o zi cu cruce roșie?…

- Videoclipul imbina imagini dintr-o celebra emisiune de divertisment din Franța, moderata de Michael Drucker, unde Nastase a cantat melodia live, cu imagini din filmul "NASTY", care il arata pe sportiv in ipostaza de barbat seducator, indragostit si admirat de femeile din toata lumea.Discul include si…

- Rugaciunea care trebuie rostita de Buna Vestire. Buna Vestire pica anul acesta luni, 25 martie și este o sarbatoare destul de importanta. Buna Vestire marcata cu cruce roșie in calendar și mai poarta denumirea de Blagoveștenie. Este o denumire populara care provine de la verbul „a blagoslovi” (adica…

- Dupa aproape doi ani de liniște pe piața bursiera americana, ne pregatim pentru un pas important despre care vorbește intreaga lume, nu doar cea financiara. Este vorba despre debutul la bursa al Reddit, cel mai mare forum de internet independent din lume. Listarea la bursa de la New York este așteptata…

- Liviu Varciu a avut parte de un șoc in momentul in care și-a vazut una dintre mașini lovite. Prezentatorul parcase in fața mașinii, in mod corect, iar acum, iși dorește sa il gaseasca pe faptașul care a fugit de la fața locului.

- In fiecare an, pe 11 februarie, este sarbatorita Sfanta Teodora Imparateasa, facatoare de minuni și despre care se spune ca le aduce alinare celor care au trecut prin dezamagiri și ca ii ajuta pe cei care vor sa iși indeplineasca dorințele.

- (P) Alimentația copiilor dupa primul an de viața joaca un rol foarte important in dezvoltarea lor sanatoasa și armonioasa. Printre cele mai importante decizii pe care parinții trebuie sa le ia in aceasta perioada se numara și tranziția de la laptele de formula destinat sugarilor mici, la laptele praf…