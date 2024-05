Stiri pe aceeasi tema

- Slujba a fost oficiata de Patriarhul Kirill, unul dintre cei mai mari susținatori ai președintelui și un promotor al razboiului din Ucraina. Liderul rus a fost flancat de primarul Moscovei, Serghei Sobianin. Vladimir Putin vine sa celebreze Invierea Domnului aici an de an. Volodimir Zelenski nu a participat…

- Sistemele antiaeriene Patriot, care și-au aratat eficiența in fața rachetelor rusești, pot fi parțial fabricate și asamblate pe teritoriul ucrainean, susține ambasadoarea Ucrainei in SUA, Oksana Markarova, citata de publicația Zerkalo Nedeli.Potrivit șefei misiunii diplomatice ucrainene din SUA, Kievul…

- Razboi in Ucraina, ziua 773. In noaptea de 5 spre 6 aprilie, forțele ruse au atacat orașul Harkov, nord-estul Ucrainei, al doilea oraș ca marime din țara, transmit publicațiile Ukrainska Pravda și Obozrevatel. Primul bilanț al victimelor: șase morți și 10

- In noaptea de 5 spre 6 aprilie, forțele ruse au atacat orașul Harkov, nord-estul Ucrainei, al doilea oraș ca marime din țara, transmit publicațiile Ukrainska Pravda și Obozrevatel. Primul bilanț al victimelor: cel puțin 2 morți și 8 raniți.06:3106-04-2024Atac cu rachete și drone la Harkov, anunța ucraineniiPotrivit…

- UPDATE Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a lansat joi un apel catre Occident sa dea dovada de „vointa politica” pentru a-i ajuta tara sa faca fata agresiunii Rusiei, livrand mai multe sisteme de aparare antiaeriana, dupa atacul masiv cu rachete din cursul diminetii asupra Kievului, relateaza…

- Trupele ucrainene au trecut de la o poziție ofensiva la una defensiva și urmaresc sa epuizeze forțele ruse care avanseaza, a declarat noul comandant-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirskii, intr-un interviu acordat postului german ZDF, publicat marți, 13 februarie, potrivit The Kyiv Independent.Conform…

- Susținatorii liderului partidului ucrainean Solidaritatea Europeana (Европейская солидарность) al lui Petro Poroșenko, au declarat ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va deveni președinte ilegitim dupa 20 mai. Se menționeaza ca se pregatește o petiție, precum și o adresare catre partidele de…

- Armata ucraineana a informat ca a doborat noua din cele 14 drone lansate de Rusia in sudul si centrul Ucrainei in noaptea de vineri spre sambata. "Ucraina a distrus noua drone inamice in regiunile Dnipro, Odesa, Nikolaiv si Jitomir", au precizat fortele aeriene de la Kiev. Cele mai multe dintre dronele…