Care este cea mai mare problemă pe care o ai la locul de muncă. Sfaturile specialiștilor Cea mai mare problema la un loc de munca este stresul, conform unui studiu care a analizat atat perspectivele angajatorilor, cat și pe cele ale angajaților. Nivelul stresului la locul de munca a crescut vertiginos in 2024, fiind influențat de transformarile tehnologice, dar și de lipsa socializarii și a sentimentului de apartenența, prin munca la […] The post Care este cea mai mare problema pe care o ai la locul de munca. Sfaturile specialiștilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii au facut calcule și au aflat ce pensie va incasa șefului statului dupa pensionarea din invațamant. Anton Hadar, președinte Alma Mater, spune ca pensia se va ridica la 8.500 de lei, fara indemnizația pe care o va incasa dupa ce iși va incheia mandatul. Klaus Iohannis a adunat 42 de ani de…

- Rusia a ajuns la nivelul unei confruntari directe cu Alianța Nord-Atlantica, NATO, potrivit SkyNews. Afirmația a fost facuta de Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președinției ruse. Relațiile dintre Rusia și NATO au coborat pana la nivelul de confruntare directa, a spus Peskov, joi. „NATO continua…

- Rusia a ajuns la nivelul unei confruntari directe cu Alianța Nord-Atlantica, NATO, potrivit SkyNews. Afirmația a fost facuta de Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președinției ruse. Relațiile dintre Rusia și NATO au coborat pana la nivelul de confruntare directa, a spus Peskov, joi. „NATO continua…

- Un muncitor a turnat din proprie inițiativa cațiva metri de asfalt din strada Tineretului din Bacau, care nu se afla pe lista de asfaltari din acest an, deoarece sunt programate alte lucrari, relateaza Ziarul de Bacau. Primaria Bacau susține ca inca nu s-a decis ce va face cu peticul de bitum. Pe rețelele…

- Firmele care angajeaza lucratori straini vor fi obligate sa incheie contractul individual de munca in maxim 15 zile lucratoare de la intrarea strainului pe teritoriul Romaniei, ori, dupa caz, de la obținerea noului aviz de angajare, in cazul vizei de lunga ședere pentru angajare in munca. In caz contrar…

- Pe masura ce sezonul Peștilor iși intra in drepturi, Cosmosul ne descrie un horoscop saptamanal marcat de introspecție și transformare pentru toate semnele zodiacale. De la scantei pasionale la revelații profunde, astrele zugravesc o tablou viu de energii cosmice care promit sa ne modeleze destinele…

- Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mihai Tudose, susține ca in coaliția de guvernare exista impedimente tehnice in implementarea alegerilor comasate. Pe langa aspectele tehnice, Tudose arata ca o campanie facuta pe timpul verii nu este una normala pentru ca ”nici tramvaiul nu merge”. ”Nu despre…

- Un pakistanez si un indian, ambii veniti la munca in Romania, au fost rapiti din Bucuresti si sechestrati intr-un apartament din Brasov. Rapitorii au luat legatura cu familiile celor doi si le-au cerut 10.000 de euro pentru a-i lasa in libertate. Politisții romani au descoperit o grupare de pakistanezi…