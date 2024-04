Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de duminica ofera oportunitatea pentru oameni de a se relaxa, de a petrece timp cu familia și prietenii, de a se participa la activitați recreative. Este considerata o zi importanta pentru a restabili echilibrul intre viața personala și cea profesionala. Este zi de pauza de la treburile gospodarești,…

- In aceasta zi, Biserica Ortodoxa Romana il praznuiește pe Sfantul Cuvios Vasile Marturisitorul. A trait intre anii 717-741, in era imparatului Leon Isaurul și a parimit multe din cauza credinței sale. Rugaciunea care se rostește astazi, va aduce vindecare.

- Astazi, 26 februarie 2024, Biserica Ortodoxa Romana il praznuitște pe Sfantul Ierarh Porfirie. Acesta renunța la viața sa indestulata la varsta de 25 de ani și va merge in pustietatea Egiptului, apoi in Gaza ca și episcop, unde paganii se aflau la conducere.

- Biserica Ortodoxa Romana il praznuiește pe Sfantul Mucenic Pamfil la data de 16 februarie, in fiecare an. Acesta a avut o contribuție importanta in creștinism, avand mai multe opere teologice ce au ajutat la interpretarea Scripturii.

- Sfantul Apostol Onisim este praznuit de Biserica Ortodoxa Romana pe data pe 15 februarie, in fiecare an. A fost menționat in Noul Testament al Bibliei și este cunoscut din scrisorile Sfantului Pavel. In aceasta zi, se rostește o rugaciune importanta care te scapa de probleme.

- An de an, la data de 21 ianuarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. In aceasta zi sfanta este praznuit Cuviosul Maxim Marturisitorul, care a avut un rol semnificativ in ceea ce privește monotelismului, o doctrina ce susținea ca in Mantuitorul Iisus Hristos exista…

- In fiecare an, pe data de 19 ianuarie, este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana il sarbatorește pe Sfantul Macarie Egipteanul, mare facator de minuni. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești astazi pentru iertarea pacatelor și izbavire de necazuri.

- In fiecare an, pe data de 18 ianuarie, este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana ii sarbatorește pe Sfinții Atanasie si Chiril. Sunt doi dintre cei mai mari sfinți cunoscuți in viața religioasa. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in aceasta zi.