- Sfantul Apostol Onisim este praznuit de Biserica Ortodoxa Romana pe data pe 15 februarie, in fiecare an. A fost menționat in Noul Testament al Bibliei și este cunoscut din scrisorile Sfantului Pavel. In aceasta zi, se rostește o rugaciune importanta care te scapa de probleme.

- In fiecare an pe data de 22 ianuarie, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Apostol Timotei, care face parte dintre cei 70 de Apostoli pe care Domnul i-a trimis pentru a propovadui Evanghelia. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi. Se spune ca te poate ajuta sa gasești rezolvare la orice…

- An de an, la data de 21 ianuarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. In aceasta zi sfanta este praznuit Cuviosul Maxim Marturisitorul, care a avut un rol semnificativ in ceea ce privește monotelismului, o doctrina ce susținea ca in Mantuitorul Iisus Hristos exista…

- In fiecare an, pe data de 19 ianuarie, este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana il sarbatorește pe Sfantul Macarie Egipteanul, mare facator de minuni. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești astazi pentru iertarea pacatelor și izbavire de necazuri.

- In fiecare an, pe data de 18 ianuarie, este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana ii sarbatorește pe Sfinții Atanasie si Chiril. Sunt doi dintre cei mai mari sfinți cunoscuți in viața religioasa. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in aceasta zi.

- In fiecare an pe data de 16 ianuarie este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana cinstește Lanțul Sfantului Apostol Petru. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi sfanta.

- An de an, la data de 25 decembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori ale anului calendaristic, Nașterea Domnului, Craciunul. Iata cea mai puternica rugaciune pe care daca o vei rosti de Craciun vei fi binecuvantat tot anul!

- In fiecare an, la data de 7 decembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. De aceasta sarbatoare cu cruce neagra, crestinii ortodocsi respecta cu sfintenie o serie de traditii si obiceiuri pentru a avea noroc si sanatate. Iata ce rugaciune este bine sa spui in aceasta…