Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal italian l-a condamnat miercuri la 20 de ani de inchisoare pe un traficant de persoane turc implicat intr-un naufragiu care a provocat moartea a cel putin 94 de migranti. Tribunalul din Crotone (sud) l-a gasit vinovat pe Gun Ufuk, un cetatean turc de 29 de ani, ca a provocat naufragiul unei…

- DUPA GRATII…Arestati preventiv de catre Judecatoria Vaslui, hotii care au spart Piata Vidin arata ca au rau de detentie. Abia trimisi in arestul Politiei vasluiene, cei doi au contestat masura arestului preventiv si au cerut inlocuirea cu o masura mai usoara privativa de libertate. Tribunalul Vaslui…

- Un barbat din Africa de Sud a fost arestat dupa ce a marturisit ca a declanșat un incendiu in care au murit 76 de persoane, in timp ce incerca sa scape de un cadavru. Barbatul de 29 de ani a facut marturia șocanta in timpul unei audieri publice privind cauza incendiului izbucnit la o cladire […] Articolul…

- Un barbat de 66 de ani, din județul Suceava, acuzat ca a pacalit mai mulți oameni pretinzand ca este avocat, a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare. Curtea de Apel Suceava l-a condamnat definitiv, in 19 ianuarie, pe un barbat de 66 de ani la patru ani de inchisoare pentru inșelaciune…

- Este doliu in lumea bisericeasca: preotul Ioan Botan a incetat din viața joi, 18 ianuarie, in urma unor probleme de sanatate. Trupul acestuia a fost depus la Biserica „Sfinții Imparați Constantin și Elena” din Parohia Viișoara, comunitate pe care a pastorit-o pana la ieșirea sa la pensie, in 2008. Slujba…

- Un tanar de 24 de ani, despre care presa italiana spune ca ar fi roman, a fost arestat in cazul mortii celor doua femei, de asemenea romance, in Italia. Un tanar de 24 de ani, despre care presa italiana afirma ca este originar din Botoșani, a fost arestat in legatura cu moartea celor doua femei, […]…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu puține minute, in zona Silver Mall din municipiul Vaslui. Grabiți, probabil sa ajunga cat mai repede acasa, pentru a-și impodobi brazii, doi șoferi s-au ciocnit chiar la intrarea in parcarea complexului comercial. Din primele informații, se pare ca in evenimentul…

- O biserica din Varatec, județul Neamt, unde este ingropata Veronica Micle, a fost reabilitata cu fonduri europene. In paralel, au fost facute cercetari arheologice, intr-o sticla fiind gasit un ravas misterios Istoria asezamantului din Muntii Stanisoarei incepe prin anii 1781- 1785, fiind intemeiat…