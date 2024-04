Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, luni, planurile Romaniei de a acorda transportatorului aerian national detinut de stat, TAROM, un ajutor de restructurare in valoare de pana la 95,3 milioane euro (473,69 milioane lei), in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, informeaza un comunicat de presa al…

- Aproximativ 7 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost distruse sau urmeaza sa fie distruse in perioada urmatoare, iar 3 milioane de doze mai sunt in depozite. Potrivit ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, s-au contractat initial 94 de milioane de doze, fiind redusa cantitatea la 80 de milioane.…

- Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. ”In cadrul unei…

- Compania Nationala Romtehnica, aflata in coordonarea Ministerului Apararii Nationale (MapN) si care actioneaza ca interfata intre industria romaneasca de aparare si partenerii externi ai acesteia, a incheiat un acord-cadru pe 4 ani pentru cumpararea de rachete antitanc, releva date analizate de Profit.ro.…

- Comisia Europeana a anunțat, vineri, ca ajutorul de stat de aproape 34 milioane de euro acordat de Romania pentru Blue Air in anul 2020 este incompatibil, iar instituția ordona recuperarea sa. Comisia Europeana a decis ca planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost in masura sa restabileasca…