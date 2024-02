Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat vineri, 16 februarie, ca planul de restructurare al companiei aeriene Blue Air nu a reușit sa restabileasca „viabilitatea pe termen lung” și este „incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat”. Prin urmare, Romania trebuie sa recupereze acum de la Blue Air aproximativ…

- Reprezentanti ai elevilor din Romania, in colaborare cu Organizatia Salvati Copiii, au realizat un proiect de Statut al elevului pe care l-au depus la Ministerul Educatiei. Documentul prevede ca elevii sa beneficieze de „timp pentru odihna”, iar 7 saptamani consecutive de cursuri sa fie urmate de doua…

- Delegația FMI ajunge astazi la București și va purta, timp de patru zile, discuții cu Guvernul și cu reprezentanții altor instituții. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, susține ca vizita FMI este una de rutina, in contextul in care țara noastra nu are un acord de imprumut cu instituția financiara…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca autoritațile din Germania au mai facut o solicitare omologilor romani, pentru informatii cu privire la legislatia romaneasca. Gorghiu susține ca este o maniera prin care avocații lui Cherecheș incearca sa-i prelungeasca sederea in Germania, ca sa nu…

- Romania‘s top oil and gas group OMV Petrom said on Wednesday it will buy a 50% stake in Electrocentrale Borzesti, which owns the largest wind power portfolio in the country, and will fully acquire Renovatio Asset Management, the owner of Romania’s leading electric vehicle (EV) charging network, according…

- Dr. Adrian Marinescu, medic primar infecționist și directorul medical al unitații spitalicești Matei Balș a declarat intr-un interviu acordat Hot News, ca numarul cazurilor de viroze di gripa a crescut semnificativ in ultima saptamana. Cei mai mulți pacienți au virusuri gripale, dar și alte virusuri…

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a mizat pe faptul ca o organizație Hamas puternica, dar nu foarte puternica, ar pastra pacea și ar reduce presiunile pentru crearea unui stat palestinian viabil, potrivit unei investigații publicate duminica de New York Times. Incercarea lui lui Netanyahu de a-și ”cumpara…