Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a clasat anul trecut pe locul al doilea in Uniunea Europeana, dupa Franta, la productia de seminte de floarea-soarelui, pierzand prima pozitie, ocupata in 2022 – potrivit datelor Institutului National de Statistica. Productia a fost mai mica anul trecut fata de 2022 cu 3,7%. Ca suprafata cultivata…

- Romania s-a clasat anul trecut pe locul doi in Uniunea Europeana la floarea-soarelui din punct de vedere al productiei obtinute, dupa Franta. A pierdut prima pozitie ocupata in 2022. A fost pe primul loc ca suprafata cultivata, recolta totala situandu-se la 2,028 milioane de tone de pe o suprafata de…

- Romania e preferata de straini. Vestea buna e ca numarul turiștilor straini care vin in Romania a crescut in ultimul an. Vestea proasta e ca vin mai puțini decat veneau inainte de pandemie. Iar asta inseamna ca și cheltuielile strainilor sunt mai mici, arata datele Institutului Național de Statistica…

- Paul Oarga este medic in Irlanda. Acesta a lucrat timp de 3 ani ca medic rezident pe secția ATI și paramedic la SMURD Cluj-Napoca, dar a ales sa se mute in Irlanda pentru a munci și a-și continua studiile.„Sunt obisnuiti sa te integreze, sa iti faca viata mai usoara, nu te simți dat la o parte”, spune…

- Exportul de banane al țarii noastre s-a redus de la 14.989 de tone in anul 2022 la 3.322 de tone in 2023, iar valoarea acestora a scazut de la 63,9 milioane de lei la 14,9 milioane de lei, arata datele Institutului Național de Statistica (INS), la solicitarea Libertatea. Acestea sunt de fapt importuri…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a transmis, luni, date cu privire la situatia pacientilor suferind de obezitate, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Obezitatii. Potrivir specialistilor, in Romania, 2 din 100 de persoane se aflau in evidenta cu diagnosticul de obezitate in anul…

- ”Obezitatea este o conditie medicala caracterizata prin cresterea greutatii corporale pe seama tesutului adipos, definita printr-o valoare a indicelui de masa corporala mai mare sau egal cu 30 kg/m2 . Obezitatea are consecinte importante asupra calitatii vietii in general cu impact asupra incidentei,…

- Direcția de Sanatate Publica Maramureș ține sa arate ca obezitatea este o condiție medicala caracterizata prin creșterea greutații corporale pe seama țesutului adipos, definita printr-o valoare a indicelui de masa corporala mai mare sau egal cu 30 kg/m2, cu consecințe importante asupra calitații vieții…