Cum ar arăta România cu doar 12 milioane de locuitori? Vezi scenariile Statisticii cu privire la viitorul demografic al țării ​Populația rezidenta (cea care locuiește efectiv in țara, fara cei plecați la munca in strainatate) a Romaniei era de puțin peste 19 milioane de locuitori la inceputul acestui an, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. Faptul ca se nasc mai puțini locuitori decat mor (sporul natural e negativ), norocul nostru ) in materie de demografie) il reprezinta imigranții aduși sa munceasca in țara. De fapt, datorita emigranților populația Romaniei a crescut in premiera dupa mulți ani de scadere. De fapt, țara noastra pierde cate un milion de oameni la fiecare 10 ani. Iar scenariile INS pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

