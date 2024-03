Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pe data de 5 martie, este sarbatoare importanta in calendarul ortodox. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Mucenic Conon din Isauria. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi sfanta.

- An de an, la data de 1 martie, in Biserica Ortodoxa este praznuita Sfanta Mucenita Evdochia, cea careia Dumnezeu i-a daruit harul invierii morților. Iata ce rugaciune importanta catre aceasta este bine sa rostești in aceasta zi ca sa-ti daruiasca vindecare grabnica!

- In fiecare an pe data de 18 februarie, este sarbatorot Sfantul Ierarh Leon cel Mare, cel despre care se spune ca a salvat Roma de invazii. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in aceasta zi.

- In fiecare an pe data de 13 februarie 2024, in Calendarul ortodox, creștinii ortodocși il parznuiesc pe Sfantul Cuvios Martinian. Tot in aceasta zi sunt sarbatoriți și Sfinții Apostoli Acvila și Priscila. Rugaciunea pe care sa o rostești astazi pentru a scapa de rele.

- Zi de mare sarbatoare in Calendarul Ortodox astazi, 12 februarie 2024. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Meletie, cel care este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz. Rugaciunea puternica pe care sa o rostești pentru vindecarea bolilor.

- An de an, la data de 3 februarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox, Sfantul și Dreptul Simeon și Sfanta Prorocita Ana. Iata acatistul pe care este bine sa il citești in aceasta zi!

- Sarbatoare cu Cruce Nearga astazi! Pe data de 25 ianuarie 2024, in Calendarul Ortodox, este cinstit Sfantul Ierarh Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului. Rugaciunea pe care sa o rostești in aceasta zi, pentru liniște sufleteasca.

- An de an, la data de 17 ianuarie, este praznuit Sfantul Antonie cel Mare. Totodata, acest sfant este considerat sfantul care ii scapa pe credincioși de farmece și blesteme. Iata rugaciunea puternica pe care este bine sa o rostești astazi pentru a scapa pe credincioși de farmece și blesteme!