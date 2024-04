Stiri pe aceeasi tema

- Rugaciunea este comunicarea credincioșilor cu Dumnezeu – Tatal, Fiul și Duhul Sfant. Este singura modalitate prin care oamenii pot vorbi cu divinitatea. Este un component esențial al dezvoltarii relației cu Dumnezeu. Se spune ca este bine sa iți incepi și sa iți inchei fiecare zi cu o rugaciune, iar…

- Astazi, pe data de 5 martie, este sarbatoare importanta in calendarul ortodox. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Mucenic Conon din Isauria. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi sfanta.

- An de an, la data de 1 martie, in Biserica Ortodoxa este praznuita Sfanta Mucenita Evdochia, cea careia Dumnezeu i-a daruit harul invierii morților. Iata ce rugaciune importanta catre aceasta este bine sa rostești in aceasta zi ca sa-ti daruiasca vindecare grabnica!

- An de an, la data de 24 februarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori pentru romani. In aceasta zi este celebrata iubirea, la fel ca in ziua de 14 februarie, atunci cand are loc Valentine's Day. Știm ca Dragobetele reprezinta ziua constituirii perechilor, atat pentru pasari, cat si pentru…

- An de an, la data de 21 februarie, Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfintii Eustatie si Timotei. Știm ca Sfantul Timotei a fost inzestrat de Dumnezeu cu darul vindecarii bolnavilor si al scoaterii duhurilor necurate din cei posedati. Iata care este rugaciunea pe care este bine sa o rostești in aceasta…

- Zi de mare sarbatoare in Calendarul Ortodox astazi, 12 februarie 2024. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Meletie, cel care este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz. Rugaciunea puternica pe care sa o rostești pentru vindecarea bolilor.

- An de an, la data de 3 februarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox, Sfantul și Dreptul Simeon și Sfanta Prorocita Ana. Iata acatistul pe care este bine sa il citești in aceasta zi!

- Sarbatoare cu Cruce Nearga astazi! Pe data de 25 ianuarie 2024, in Calendarul Ortodox, este cinstit Sfantul Ierarh Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului. Rugaciunea pe care sa o rostești in aceasta zi, pentru liniște sufleteasca.