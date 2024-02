Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an pe data de 18 februarie, este sarbatorot Sfantul Ierarh Leon cel Mare, cel despre care se spune ca a salvat Roma de invazii. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in aceasta zi.

- Zi de mare sarbatoare in Calendarul Ortodox astazi, 12 februarie 2024. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Meletie, cel care este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz. Rugaciunea puternica pe care sa o rostești pentru vindecarea bolilor.

- An de an, la data de 30 ianuarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. Creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești maine ca sa ai ajutor!

- An de an, la data de 17 ianuarie, este praznuit Sfantul Antonie cel Mare. Totodata, acest sfant este considerat sfantul care ii scapa pe credincioși de farmece și blesteme. Iata rugaciunea puternica pe care este bine sa o rostești astazi pentru a scapa pe credincioși de farmece și blesteme!

- Biserica Ortodoxa il praznuieste astazi, pe data de 15 ianuarie, pe Sfantul Pavel Tebeul, primul pustnic din istoria creștinismului. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești pentru vindecarea trupului, mintii si sufletului.

- An de an, la data de 25 decembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori ale anului calendaristic, Nașterea Domnului, Craciunul. Iata cea mai puternica rugaciune pe care daca o vei rosti de Craciun vei fi binecuvantat tot anul!

- In fiecare an, la data de 14 decembrie, Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie, mari vindecatori. Cei patru sfinți au primit de la Dumnezeu darul vindecarii, in urma credinței pe care au avut-o inca de la inceput. Iata ce rugaciune este bine sa rostești…

- An de an, la data de 13 decembrie, are loc o sarbatoare importanta, marcata cu cruce neagra in Calendarul Ortodox. Ei bine, in aceasta zi, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Ierarh Dosoftei, unul dintre cei mai mari carturari romani. Acest Sfant este, totodata, considerat ocrotitorul parinților…