Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Europei este marcata, joi, in Timisoara, prin mai multe evenimente cultural-sportive, cel mai asteptat fiind spectacolul extraordinar organizat de Casa de Cultura a Municipiului, "Uniti in diversitate", unde sunt asteptati solistii romani Nico, Cezar Ouatu si artista britanica Sonique, potrivit…

- Sucevenii sunt invitați de administrația locala sa sarbatoreasca joi Ziua Europei in centrul municipiului reședința de județ, alaturi de Loredana Groza, Elena Gheorghe, Edward Sanda, Iuliana Beregoi, Nicolae Botgros și Orchestra „Lautarii" din Chișinau, de interpreți locali de muzica ...

- Celebra artista britanica Sonique va susține un concert inedit in centrul orașului Timișoara in cadrul evenimentului care marcheaza Ziiua Europei, organizat de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara, joi 9 mai. Evenimentul va debuta de la ora 18 cu Corala Contrast, orchestra simfonica „Lira”, orchestra…

- Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultura „Augustin Bena”, in parteneriat cu Primaria Comunei Șugag și Biserica Ortodoxa Șugag, organizeaza la Șugag o noua ediție a obiceiului tradițional „Statu’ la vase in Lunea Paștelui”, luni, 6 mai 2024, cu incepere de la ora 11.30. „Statu’ la vase in Lunea…

- Pentru a celebra un moment semnificativ din istoria naționala a Romaniei, Centrul de Cultura „George Apostu” va organiza in data 10 mai 2024, incepand cu ora 17.00, Ziua Independenței Naționale a Romaniei, prilej de sarbatoare și recunoștința pentru independența și suveranitatea țarii noastre. Facand…

- Centrul de Cultura „George Apostu”, in parteneriat cu Asociația de concerte „Syrinx”, deschide o noua stagiune a SERILOR PIANISTICE, in data de 12 aprilie 2024, ora 17.00, cu un apreciat pianist roman, DANIEL DASCALU, cunoscut pentru abordarea sa expresiva și tehnica impecabila. „A trecut deja un an…

- SoNoRo Conac aduce primul concert al anului, in sala primitoare a Casei de Cultura din Feldioara! Turneul SoNoRo Conac ajunge in 2024 la ediția a XII-a, intitulata „L’heure bleue” – un titlu inspirat de acel interval de timp in care finalul de zi se pregatește sa faca loc inserarii, apoi nopții. „Ora…

- 19 februarie 2024 – Centrul de Cultura „Augustin Bena”, instituție de cultura din subordinea Consiliului Județean Alba, are placerea de a anunța organizarea unui eveniment muzical de excepție, intitulat „Recital extraordinar de pian la Palatul Principilor Transilvaniei”. Recitalul va avea loc astazi,…