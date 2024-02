Cresterea economica slabita in China si posibilitatea unei oarecare atenuari a tensiunilor in Orientul Mijlociu au redus, de asemenea, preturile. Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,31 dolari, sau cu 1,7%, la 77,39 dolari pe baril si contractele futures pentru petrolul U.S. West Texas Intermediate au scazut cu 1,47 dolari, sau cu aproximativ 2%, la 72,35 dolari. Ambele benchmark-uri au consemnat o pierdere de aproximativ 7% pe ansamblul saptamanii. Ratele ridicate ale dobanzilor, care tind sa diminueze cresterea economica si cererea de petrol, in marile economii precum Statele…