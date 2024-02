Cum SUA își menține supremația economică în 2024, în timp ce restul lumii se zbate In SUA, locurile de munca sunt abundente, consumatorii sunt increzatori și cheltuiesc, iar acțiunile au atins un record in februarie, cu dolarul puternic. Economia a crescut anul trecut mai mult decat dimensiunea economiilor Spaniei sau Indoneziei, incheind 2023 cu cele mai rapide creșteri consecutive din 2021. Totuși, dependența de SUA pentru creșterea mondiala prezinta riscuri atat pentru alte națiuni, cat și pentru SUA insași. China se confrunta cu o criza imobiliara, iar investitorii straini au parasit țara pe fondul unei prabușiri a pieței de acțiuni care a șters 7 trilioane de dolari din… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a intrat in mod neasteptat in recesiune la sfarsitul anului trecut, pierzandu-si titlul de a treia mare economie a lumii in favoarea Germaniei si ridicand indoieli cu privire la momentul in care banca centrala va incepe sa iasa din politica monetara extrem de relaxata pe care o duce de zece…

- Cresterea economica slabita in China si posibilitatea unei oarecare atenuari a tensiunilor in Orientul Mijlociu au redus, de asemenea, preturile. Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,31 dolari, sau cu 1,7%, la 77,39 dolari pe baril si contractele futures pentru petrolul U.S. West…

- La succesul chinezilor au contribuit cei de la Tesla, care au vandut 350.000 de unitați, dar și Dacia Spring cu 100.000 de bucați vandute.Japonia a exportat 4,42 milioane mașini anul trecut, creștere de 16% fața de 2022, in timp ce China a urcat cu 58%, spre un record de 4,91 milioane de mașini. Aproape…

- La succesul chinezilor au contribuit cei de la Tesla, care au vandut 350.000 de unitați, dar și Dacia Spring cu 100.000 de bucați vandute.Japonia a exportat 4,42 milioane mașini anul trecut, creștere de 16% fața de 2022, in timp ce China a urcat cu 58%, spre un record de 4,91 milioane de mașini. Aproape…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit marti in sens pozitiv prognoza sa de crestere a economiei globale, mentionand forta neasteptata a economiei SUA si masurile de sprijin fiscal in China. In prezent, Fondul estimeaza o crestere a econjomiei globale de 3,1% in 2024, in crestere cu 0,2 puncte…

- In prezent, Fondul estimeaza o crestere a econjomiei globale de 3,1% in 2024, in crestere cu 0,2 puncte procentuale fata de proiectia sa anterioara din octombrie, urmata de o expansiune de 3,2% in 2025. Mari economii emergente precum Brazilia, India si Rusia s-au descurcat mai bine decat se credea anterior.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca, in ciuda sanctiunilor, economia rusa este prima din Europa si a cincea din lume, informeaza EFE, citata de Agerpres. Liderul de la Kremlin a facut aceste declaratii in timpul unei vizite in orasul Habarovsk, in cadrul unui turneu cu caracter evident…