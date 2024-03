Stiri pe aceeasi tema

- Inflația a scazut mai puțin decat se aștepta in februarie, deoarece creșterea mai rapida a prețurilor la energie a compensat o incetinire a costurilor alimentelor, reducand speranțele ca Banca Centrala Europeana va reduce in curand ratele dobanzilor. Masurile de subvenționare a energiei sunt in curs…

- Noile previziuni ce urmeaza sa fie publicate in martie de Banca Centrala Europeana privind inflatia si cresterea economica vor fi esentiale pentru a decide cand va incepe scaderea dobanzilor.

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a anunțat pe 5 februarie faptul ca economia mondiala urmeaza sa... The post ECONOMIA MONDIALA OCDE si estimarile ei privind cresterea economiei mondiale in 2024 first appeared on Informatia Zilei .

- Cresterile anuale ale preturilor de baza au fost de 2,8%, in conformitate cu previziunile economistilor intervievati de Reuters. Inflatia a fost de 2,9% in decembrie, in crestere de la 2,4% in noiembrie, in mare parte din cauza incetarii masurilor de sustinere a preturilor energiei. Inflatia de baza…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va incepe sa reduca dobanzile dupa ce va fi sigura ca inflatia se indreapta spre tinta de 2%, a declarat joi presedintele BCE, Christine Lagarde, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Banca Centrala Europeana (BCE) va incepe sa reduca dobanzile dupa ce va fi sigura ca inflatia se indreapta spre tinta de 2%, a declarat joi presedintele BCE, Christine Lagarde. Conform datelor Eurostat, inflatia anuala in zona euro a accelerat usor in luna decembrie, pana la 2,9%, transmite Bloomberg,…

- Inflatia din Germania a revenit in luna decembrie, spulberand sperantele ca Banca Centrala Europeana va incepe scaderea dobanzii de politca monetara, scrie FT. Inflatia din cea mai mare economie a europeana a atins 3,8% in luna decembrie, fata de 2,3% in noimebrie, pe o baza anuala. Reducerea subventiilor…

- Noul an vine cu vesti proaste pentru economia Europei: revenirea inflatiei in zona euro zguduie sperantele investitorilor legate de potentialele reduceri ale ratelor dobanzilor. Analistii se asteapta ca nivelul inflatiei sa fi crescut din nou in cea mai mare parte a Europei, punand sub semnul intrebarii…