- Economia Romaniei isi va mentine trendul de crestere in 2024, insa cu un ritm mai moderat. Se asteapta ca investitiile publice si consumul privat sa contribuie la o majorare a PIB-ului de aproximativ 2,7%, arata principalele previziuni pentru 2024 ale fintechului iBanFirst. De asemenea, inflatia este…

- Vestea buna este ca inflația in Romania a scazut in februarie la 7,1%. Vestea mai puțin buna este ca inflația din Romania a ramas la cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeana, pentru a doua luna consecutiva. Media in UE a fost de 2,8%. Un asemenea procent situeaza Romania pe primul loc in topul …

- In saptamana in care BNR a decis sa mențina dobanda de politica monetara la 7%/an, segmentele valutara și monetara ale pieței locale au ramas stabile. „Perspectiva creșterii ratei anuale a inflației in debutul anului curent – sub impactul majorarii și introducerii unor taxe și impozite indirecte” a…

- Comisia Europeana a revizuit in scadere prognoza de creștere economica pentru Romania, la 2,9% in 2024, arata cea mai recenta prognoza, revizuita de la prognoza anterioara de 3,1%, lansata in toamna. Inflația va scadea la 5,8 in acest an, revizuita ușor in scadere fața de prognoza anterioara. Comisia…

- Cresterea economiei Romaniei a incetinit la 1,8% in 2023, trasa in jos de inflatie si avansul mai redus al creditelor private, care au constrans cererea interna, in timp ce cererea externa a ramas slaba, dar avansul va accelera la 2,9% in 2024, potrivit estimarilor de iarna ale Comisiei Europene, publicate…

- Creșterea PIB ar ajunge la 3%. Economia Romaniei a inregistrat in 2023 o crestere mai slaba decat se estima anterior, insa exista si perspective bune, cresterea din anul 2024 fiind estimata la aproape de 3%, considera analistii OTP Bank. Perspectivele pentru acest an sunt influentate in cea mai mare…

- Am elogiat programul guvernului Olaf Scholz la instalare, considerand ca el reprezinta o consolidare a Germaniei, in continuarea celui mai lung cancelariat din istoria postbelica, cel al Angelei Merkel (A. Marga, Ordinea viitoare a lumii, 2023). Am avut in vedere democrația funcționala, capacitatea…

- Leul a avut o evoluție pozitiva fața de euro in prima ședința a pieței valutare din 2024. In schimb, moneda americana s-a apreciat cu 1,21%, continuand evoluția care s-a conturat marți, cand indicele dolarului fața de principalele valute a cunoscut cea mai mare creștere zilnice incepand cu luna octombrie.…