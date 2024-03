Analiză Eurostat: România este prima în topul statelor cu cea mai mare inflație din UE Vestea buna este ca inflația in Romania a scazut in februarie la 7,1%. Vestea mai puțin buna este ca inflația din Romania a ramas la cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeana, pentru a doua luna consecutiva. Media in UE a fost de 2,8%. Un asemenea procent situeaza Romania pe primul loc in topul negativ inflaționist al celor 27 de state membre. Potrivit datelor Biroul european de statistica (Eurostat) , Romania este urmata de Croația (cu o inflație de 4,8%) și Estonia (4,4%): La polul opus, s-au situat Letonia și Danemarca (ambele cu 0,6%) și Italia (0,8%). In februarie, cea mai mare contribuție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datele preliminare publicate vineri de Eurostat arata ca rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat luna trecuta la 2,6%, in scadere de la 2,8% in ianuarie, desi analistii se asteptau la un nivel de 2,5% in februarie. Inflatia este acum mult sub nivelul de varf de 10,6% inregistrat in octombrie…

- Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta, mai ales de cand au fost majorate accizele. In luna februarie, prețul mediu al unui litru de benzina a crescut cu aproape 6 procente, ceea ce inseamna ca un plin este mai scump cu aproximativ 20 de lei. Pentru un litru de motorina platim cu 5,1% mai…

- In prima luna a acestui an, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost Romania (7,3%), Estonia (5%) si Croatia (4,8%). La polul opus, tarile membre UE cu cele mai scazute rate anuale ale inflatiei au fost Danemarca si Italia (ambele cu 0,9%),urmate de Letonia, Lituania si Finlanda…

- Rata anuala a inflației in Uniunea Europeana a fost de 3,1% in ianuarie 2024, in scadere de la 3,4% in decembrie, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. Cu un an inainte, rata a fost de 10,0%. Romania a inregistrat cea mai mare rata anuala a inflației la inceput de an. Cele…

- Romania e campioana inflației ! Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie pana la 3,1%, de la 3,4% in decembrie, insa in Romania rata anuala a inflatiei a fost de doua ori mai mare decat media din blocul comunitar si in crestere fata de luna decembrie a anului trecut, arata…

- In timp ce rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie (de la 3,4% la 3,1%), in Romania rata anuala a inflatiei a fost de doua ori mai mare decat media din blocul comunitar si in crestere fata de luna decembrie a anului trecut, arata datele publicate, joi, de Eurostat, potrivit…

- In decembrie, rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a urcat la 3,4%, de la un nivel de 3,1% luna precedenta. Tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei in decembrie au fost Cehia (7,6%), Romania (7%) si Slovacia (6,6%). La polul opus, tarile membre UE cu cele mai scazute rate anuale…

- Rata anuala a inflației a inregistrat o ușoara scadere la 6,6% in luna decembrie 2023, comparativ cu 6,7% inregistrat in luna noiembrie.Prognoza BNRConform ultimului raport trimestrial prezentat de Banca Naționala a Romaniei (BNR) in luna noiembrie, estimarea pentru inflația la finalul anului curent…