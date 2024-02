Stiri pe aceeasi tema

- Israelul s-a aratat optimist cu privire la evolutia negocierilor mediate de Qatar, Egipt si Statele Unite dupa o noua runda de convorbiri la Paris. Partile discuta despre eliberarea ostaticilor israelieni detinuti de Hamas in schimbul unui numar de prizonieri palestinieni din inchisorile israeliene,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, 4 februarie, ca principalul obiectiv al țarii sale in razboiul din Gaza este in continuare rasturnarea Hamas și ca un acord cu gruparea nu va fi acceptat in orice condiții, relateaza The Times of Israel.„Vreau sa fiu clar cu privire la politica…

- Un inalt responsabil al Hamas in Liban a afirmat sambata ca miscarea sa este deschisa oricarei discutii care ar pune capat "agresiunii" israeliene in Fasia Gaza, apreciind ca este prematur sa se discute despre un acord privind un armistitiu, noteaza AFP.Un proiect de acord de armistitiu intre Israel…

- Organizatia islamista palestiniana Hamas cere retragerea trupelor israeliene din Fasia Gaza inaintea convenirii oricarui acord privind o noua intelegere pentru eliberarea ostaticilor. Purtatorul de cuvant al Hamas, Ghazi Hamad, a declarat joi pentru dpa ca negocierile mediate de Qatar, Egipt si Statele…

- Organizatia islamista palestiniana Hamas cere retragerea trupelor israeliene din Fasia Gaza inaintea convenirii oricarui acord privind o noua intelegere pentru eliberarea ostaticilor, informeaza vineri dpa, conform Agerpres.Purtatorul de cuvant al Hamas, Ghazi Hamad, a mai declarat joi pentru dpa…

- Israelul anunța ca 22 din cei 129 de ostatici inca deținuți de gruparea islamista palestiniana Hamas in Fașia Gaza sunt decedați și corpurile lor s-ar afla in posesia gruparii, informeaza Rador Radio Romania.Purtatorul de cuvant al guvernului israelian a spus ca aceștia ar fi fost asasinați. Hamas…

- Vicepresedinta americana Kamala Harris i-a declarat sambata presedintelui egiptean Abdel Fattah al-Sisi ca „Statele Unite nu vor permite in niciun caz stramutarea fortata a palestinienilor din Gaza sau Cisiordania”, arata un comunicat al Casei Albe preluat de Reuters. Harris si Sisi s-au intalnit la…

- Armata israeliana a anunțat vineri dimineața ca a interceptat o racheta trasa din Gaza, in timp ce presa afiliata Hamas a precizat ca au fost auzite focuri de arma și explozii in nordul fașiei, cu puțin timp inainte ca termenul limita pentru prelungirea unui armistițiu care ține de șapte zile sa expire.…