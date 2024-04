Premieră: Un nou tratament mai eficient pentru tuberculoza rezistentă la medicamente Un nou tratament mult mai eficient pentru tuberculoza rezistenta la medicamente este aprobat și folosit in multe țari din zona Asia-Pacific, fiind considerat ca deschide ”o noua era in lupta contra unei boli infecțioase care provoaca printre cele mai multe decese la nivel global”. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), in aceasta regiune a globului, […] The post Premiera: Un nou tratament mai eficient pentru tuberculoza rezistenta la medicamente appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

