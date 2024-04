In perspectiva amenințarilor cu sancțiuni secundare din partea Trezoreriei SUA, Rusia și China iși ajusteaza abordarile pentru a evita consecințele financiare. Eforturile de a efectua plați intre cele doua țari s-au intensificat, generand o piața pentru intermediari și soluții creative pentru evitarea blocajului financiar. Deși bancile chineze iși limiteaza tranzacțiile la vedere cu companiile rusești, […] The post Cum iși ascunde Rusia tranzacțiile cu China? Strategii inventive in fața sancțiunilor SUA appeared first on Puterea.ro .