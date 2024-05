Stiri pe aceeasi tema

- REUȘITA… Vasluiul triumfa la Bacau și iși consolideaza fotoliul de lider in play-out-ul Ligii 3. Buhaescu și Cracea au marcat, iar CSM-ul a invins cu 2-0 (1-0) pe Aerostar Bacau. CSM Vaslui și-a confirmat statutul de favorita și in meciul din etapa a II-a a play-out-ului, impotriva celor de la Aerostar…

- CEI MAI BUNI… Doua medalii de aur pentru atleții de la LPS/CSM Vaslui la etapa finala a Campionatelor Naționale de atletism in sala – Under 16. Laura Antoche (15 ani) a devenit campioana naționala in proba de 1500 metri, iar ștafeta masculina s-a impus la 4×400 metri. Atleta Laura Mirabela Antoche,…

- SUCCES… Episcopia Hușilor reușește in aceste zile sa dovedeasca la nivel național faptul ca dezideratul din 2017, pe care noul Episcop, Preasfințitul Ignatie, și l-a asumat, odata cu intronizarea sa, și anume acela de a fi cu prioritate langa cei mai necajiți dintre vasluieni, sprijinind și ajutand…

- TURNEU… Dupa calificarea la turneul final al Campionatului Regional – Moldova, Under 18, baschetbaliștii de la CSM Vaslui vor participa la Campionatul Regional U19, turneu care se va desfașura la Huși. Turneul se desfașoara sambata, 23 martie, la Huși, urmand ca duminica, 24 martie, trupa pregatita…

- LA LOT… Fotbalul vasluian ramane in continuare o pepiniera pentru cluburile puternice din țara, dar și pentru loturile naționale de fotbal ale Romaniei. Zilele trecute, nu mai puțin de 4 vasluieni au fost convocați la loturile de seniori și Under 21 ale Romaniei. Este vorba despre Vasile Mogoș, convocat…

- CONCURS… Municipiul Vaslui va fi, la sfarșitul acestei saptamani, gazda Turneului național Fitness Challenge – bronze level, un nou concept al Federației Romane de Culturism și Fitness. Inscrierea este gratuita și deschisa tuturor practicanților de sport, amatori și profesioniști. Duminica, 17 martie,…

- ALIMENTATIE… Ministerul Educatiei a publicat lista scolilor propuse pentru implementarea programului national „Masa calda” in anul scolar 2023-2024. In judetul Vaslui, sunt vizate 27 de unitati de invatamant, dintre care sase din oras. Este vorba despre Scoala Gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza” Vaslui,…

- MIEREA ROMANEASCA FACE FURORI IN UE … Apicultura (stuparitul) in judetul Vaslui este unul din sectoarele agriculturii cu cele mai vechi traditii, nu degeaba pe stema judetului apare stupul de argint cu albinele de aur. Dacii liberi, stramosii nostrii care locuiau in acest tinut, se ocupau in general…