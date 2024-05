Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare de Ziua Internaționala a Libertații Presei, marcata astazi, 3 mai. „Presa libera inseamna garanția unei societați democratice”, a scris pe o rețea de socializare șefa statului.

- Marcel Ciolacu a organizat o conferința de presa alaturi de Gabriela Firea, candidatul PSD pentru Primaria Capitalei, in care a vorbit despre succesul pe care il va inregistra aceasta pe data de 9 iunie, la alegerile locale. A vorbit insa și despre candidatul retras al PSD-PNL, Catalin Cirstoiu, dar…

- Fostul prefect de Hunedoara, Calin Petru Marian, a fost implicat intr-un accident rutier pe care nu și-l poate explica, chiar in ziua in care a fost demis din funcție. Fostul prefect de Hunedoara, Calin Petru Marian, a fost implicat intr-un accident rutier pe șoseaua Hațeg – Petroșani, chiar in ziua…

- Angajații Radio Romania din București, Craiova și Iași continua protestele impotriva salarizarii indecente!Cu protestele salatriaților SRR s-au solidarizat colegii din TVR, precum și liderii Federației FAIR-MediaSind Angajații Societații Romane de Radiodifuziune din București – Filiala FAIR Codul…

- Lucrarile din zona Calea Rahovei cu Ferentari 299 au fost finalizate cu succes, aducand o serie de imbunatațiri semnificative pentru locuitorii din zona. Proiectul a inclus: Instalarea de noi stalpi de iluminat public, oferind o vizibilitate sporita și un sentiment de siguranța sporit pe timpul nopții.…

- Sebastian Burduja a prezentat mai multe soluții pentru tinerii Bucureștiului Viitorului. Una dintre acestea presupune un parteneriat intre mediul public și cel privat pentru construirea unor locuințe pentru aceștia. Un aspect semnalat de Sebastian Burduja este preponderența apartamentelor deținute in…

- Angajații Televiziunii Romane beneficiaza de un nou Contract colectiv de munca. Dincolo de sporuri și zile libere, documentul introduce, in premiera, o „clauza de conștiința” prin care se poate refuza executarea unui ordin primit de la un superior, daca incalca legea sau deontologia profesionala.Anul…