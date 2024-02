Mihai Stoica cere ca VAR-ul sa dispara din Liga 1, dupa decizii luate in etapa a 24-a. Presedintele Consiliului de Administratie al ros-albastrilor nu isi mai revine dupa derby-ul FCSB – Farul, scor 1-1. MM regreta ca sistemul VAR a fost introdus in fotbalul romanesc si isi doreste ca sefii CCA sa ia o masura […] The post „O batjocura!” Mihai Stoica cere ca VAR-ul sa dispara din Liga 1! Oficialul FCSB-ului nu isi mai revine dupa remiza cu Gica Hagi appeared first on Antena Sport . Articolul „O batjocura!” Mihai Stoica cere ca VAR-ul sa dispara din Liga 1! Oficialul FCSB-ului nu isi mai revine…