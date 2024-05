Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației publica un calendar cu toate informațiile necesare parinților legate de inscrierile la creșa și gradinița, precum și despre toate serviciile de educație timpurie complementare, anunța ministrul Educației, Ligia Deca. Parinții iși pot inscrie copiii la gradinița sau creșa in perioada…

- DOCUMENTE pentru inscrierea la gradinița și creșa in 2024. Care sunt actele necesare pentru dosarul copilului. Parinții vor putea reinscrie copiii la gradinița și creșa incepand 20 mai, iar inscrierile

- Inscrieri clasa pregatitoare 2024-2025 – tot ce trebuie sa știe parinții care vor sa iși inscrie copiii la școala in acest an. Parinții au la dispoziție un ghid similar cu anul trecut, cu doar cateva modificari in plus. Pot fi inscriși la școala copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august…

- Imaginile in care educatparea ii amenința și ii lovește pe copii sunt cutremuratoare și pot avea un impact emoțional puternic. Parinții sunt rezolvați cu privire la cele intamplate și urmeaza sa-i mute pe micuți la alte instituții la invațamant. Femeia de la ”gradinița groazei” a fost dusa la audieri.

- Gradinița din Popești-Leordeni a fost inchisa, iar patronii au fost amendați cu 30.000 lei. Firma nu era trecuta drept gradinița in acte și funcționa ca un simplu SRL. Educatoarea care amenința și batea copiii a fost chemata la audieri și urmeaza sa se ia o masura și in cazul ei. Fara sa știe de…

- Parinții care au copiii la gradinița groazei din Popești-Leordeni, știau ca instituția nu este acreditata de Ministerul Educației. Ei ii acuza pe patronii centrului educațional ca au ascuns comportamentul educatoarei. Parinții plateau lunar intre 1.100 și 1.600 de lei, pentru a le fi ingrijiți corespunzator…

- Fara sa știe de ororile la care erau supuși zilnic copiii lor, parinții iși lasau zilnic micuții pe mana educatoarei de 24 de ani care ii batea pe cei mici, țipa la ei, ii traumatiza și ii pedepsea.Pentru acest tratament, parinții plateau lunar gradiniței sume cuprinse intre 1.100 lei și 1.600 lei.…

- O gradinița din Romania la ofera parinților o opțiune la care nimeni nu s-ar fi gandit. Copiii ajung acolo luni și mai pleaca acasa abia vineri. Conducerea singurei gradinițe de acest tip din țara a explicat ce beneficii au micuții urmand acest format.