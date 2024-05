Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in „Vinerea Mare”, in biserici se face pomenirea „Sfintelor și Mantuitoarelor și infricoșatoarelor Patimi ale Domnului si Dumnezeului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos”. In aceasta zi, creștinii coboara in mormant in chip simbolic, impreuna cu Hristos, prin trecerea pe sub masa aflata in…

- Vinerea Mare din Saptamana Patimilor este ziua cand a fost rastignit pe cruce Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos si a fost pus in mormant. Se mai numește și Vinerea Patimilor sau Vinerea Seaca, pentru ca este zi de post negru, adica nu se mananca toata ziua.

- Vinerea Mare este o zi de mare semnificație in calendarul creștin ortodox, care precede Invierea Domnului, celebrata in Duminica Paștelui. In aceasta zi nu se... The post Ce nu se mananca in Vinerea Mare? Au fost folosite la chinurile lui Iisus Hristos. appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Vinerea Mare 2024 este ultima zi de vineri din Postul Paștelui și este asociata cu pomenirea patimilor suferite de Iisus Hristos. Aceasta zi este cunoscuta și sub numele de Vinerea Neagra sau Vinerea Seaca, fiind marcata de tradiții și obiceiuri specifice și mulți credincioși alegand sa țina post negru…

- Postul negru inseamna abtinerea de la mancare si de la bautura, fiind o curatare a trupului si a sufletului.Este o zi de cainta,in care trebuie sa nu te lasi atins de suparari si sa renunti la patimi precum invidia si lacomia,considerate adevarate boli ale sufletului. Postul negru trebuie tinut cu…

- Unde poate fi vazut filmul despre „Invierea lui Hristos”Pentru cei care doresc sa se afunde in atmosfera solemna a Saptamanii Mari și sa retraiasca povestea lui Iisus Hristos, Pro TV vine in intampinarea lor cu difuzarea acestui film remarcabil.Prima parte a seriei, care reda viața și suferințele lui…

- Paștele Catolic se sarbatorește, in acest an 2024, in ziua de 31 martie. La fel ca Paștele Ortodox, Paștele Catolic comemoreaza Invierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dupa rastignirea Sa din Vinerea Mare.

- Intre bisericile ortodoxe și cele catolice exista anumite diferențe, dar multe persoane nu știu sa le recunoasca. Pana la Marea Schisma din anul 1054, cele doua culte, catolic si ortodox, au format o singura Biserica. Ulterior, acestea s-au divizat. Iata cum le recunoști, de fapt! Diferențele dintre…