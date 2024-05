Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in „Vinerea Mare”, in biserici se face pomenirea „Sfintelor și Mantuitoarelor și infricoșatoarelor Patimi ale Domnului si Dumnezeului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos”. In aceasta zi, creștinii coboara in mormant in chip simbolic, impreuna cu Hristos, prin trecerea pe sub masa aflata in…

- In fiecare an, pe data de 9 septembrie am putea sa sarbatorim „Ziua nationala a bunicilor”. Propunerea legislativa aparține deputatului PNL din diaspora, Valentin Fagarasian, și a fost depusa la Camera Deputatilor. ”Bunicilor li se cuvine o recunoastere speciala pentru rolul esential pe care il au in…

- Biserica Ortodoxa Romana din Charleroi (Belgia) a fost pradata de hoți vineri noaptea, aceștia furand toate crucile, sfeșnicele, candelele, cadelnița, dar si cutia cu sfintele moaște ale sfinților inchisorilor comuniste . Anuntul a fost facut pe pagina sa de Facebook de parintele Bogdan Florin Vlaicu…