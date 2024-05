Stiri pe aceeasi tema

- Analizele efectuate de Direcția Sanitar Veterinara in cazul fetiței din județul Calarași care a murit dupa ce a mancat pește arata o infestare cu bacterii peste limitele normale a alimentelor consumate, relateaza Spotmedia.ro, care citeaza Digi24. Probele analizate, prelevate de catre inspectorii DSV,…

