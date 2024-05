Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o parada maritima grandioasa, flacara olimpica si-a facut miercuri seara intrarea maiestuoasa in portul vechi din Marsilia la bordul navei cu trei catarge Belem, iar primul vas olimpic al JO de la Paris 2024 a fost aprins de rapperul francez Jul, relateaza AFP.

