Biro Krisztian a participat la Campionatul European pentru seniori U23, o competiție prestigioasa desfașurata in Baku, Azerbaidjan. Reprezentand cu mandrie CSM Targu Mureș, Krisztian a avut un debut remarcabil in categoria 74 de kilograme. Potrivit CSM Targu Mureș, in primul tur, a dominat lupta impotriva italianului Raul Caso, invingandu-l cu un scor categoric de 9-0. Source