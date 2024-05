Stiri pe aceeasi tema

- In anul 1992, Michael Jackson venea in Romania pentru a susține unul dintre concertele sale din turneul „Dangerous World Tour” . Puțini sunt cei care știu, ca inainte de spectacol, superstarul și-a dorit sa o viziteze pe prințesa Ecaterina Caradja Cantacuzino, potrivit click.ro. Aceasta a fost prima…

- O romanca susține ca a trait un coșmar in perioada in care se afla in Grecia. Maria a reușit sa se intoarca in Romania, dar nu fara scandal. Tatal copiilor ei o acuza ca i-a rapit pe cei mici, in timp ce ea spune ca a fost la un pas de a fi omorata.

- Istoria telefoniei mobile din Romania este strans legata de evoluția tehnologica și schimbarile sociale și economice din țara, iar lupta pentru supremație a devit tot mai interesanta in ultimii ani.

- Cristiana Oprea (32 de ani) a fost invitata saptamanii „La feminin”. Prima femeie pilot din Romania care a concurat in Campionatul Mondial de Raliuri FIA WRC. In 2019 a devenit prima romanca pilot care a concurat in Campionatul European de Raliuri, la o etapa din afara țarii, la Rally di Roma Capitale.

- Cel mai mare obiectiv industrial din Romania, noua Centrala de la Mintia, din Hunedoara, a primit acord de Mediu, anunta Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM). Datorita capacitatii de productie de 1.700 de MW, acest proiect este catalogat drept cel mai mare obiectiv industrial din Romania,…

- La sfarșitul saptamanii trecute l-am intalnit pe domnul Dan Pavel la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, cu ocazia lansarii carții domniei sale „Iuliu Maniu in Jurnalul lui Corneliu Coposu. O reinterpretare a istoriei”. Filosof, scriitor, ziarist, consultant politic, politolog, profesor la Facultatea…

- Intrebat care crede ca este marele risc pe care Romania il intampina, astazi, ca țara, Iliescu a spus ca „populismul a devenit viral in Romania contemporana”, relateaza HotNews.ro.„El a generat marea pandemie morala a societații noastre, fața de care publicul nu a facut anticorpi.Golania a fost interpretata…

