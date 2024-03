Atenție! În noaptea asta schimbăm ceasurile. România păstrează ora de vară deși s-a propus înlăturarea schimbării sezoniere Romania trece in noaptea de sambata spre duminica la ora de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00, astfel ca 31 martie va fi cea mai scurta zi din acest an, transmite News.ro. In noaptea de sambata spre duminica, ceasurile se dau inainte cu o ora, astfel ca ziua de duminica, 31 martie, va fi cea […] The post Atenție! In noaptea asta schimbam ceasurile. Romania pastreaza ora de vara deși s-a propus inlaturarea schimbarii sezoniere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. ”In cadrul unei…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment sever pentru toata țara: un ciclon polar aduce cu el ninsori și viscol puternic in urmatoarele zile. Avertizarea meteorologica a intrat in vigoare astazi, de la ora 10:00, și va ramane in vigoare pana joi, ora 20:00. In intervalul menționat,…

- Romania’s economy is expected to expand by 3.1% in 2024 and by 3.3% next year said the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), according to See News. Cost pressures on households will gradually ease thanks to recovering external demand and high levels of investment which will…

- Guvernul Romaniei a adoptat vineri Ordonanța de Urgența privind comasarea primelor doua runde de alegeri din acest an, cele pentru Parlamentul European și cele locale, a anunțat purtatorul de cuvant de la Palatul Victoria. Executivul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea…

- La 47 de ani de la ultimul mare cutremur din Romania, inginerii atrag atenția asupra problemelor pe care le pot avea nu doar locuințele vechi, ci și cele noi. „Toate cladirile au risc seismic”, a spus dr. ing. Lucian Melinceanu, președintele Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri…

- Romania’s central bank held borrowing costs steady as policymakers seek clear evidence that slowing inflation is on course to hit their target, according to Bloomberg. The central bank kept the benchmark interest rate at 7% on Tuesday, matching the estimates of all economists in a Bloomberg survey.…

- Valabilitatea ITP (Inspecția Tehnica Periodica) pentru anumite categorii de mașini care circula pe strazile din Romania ar putea scadea la 6 luni. Un proiect de ordonanța de Guvern care se afla deja in dezbatere publica propune ca anumite tipuri de autoturisme din Romania sa fie supuse ITP-ului o…

- Romania’s Defence Ministry said that it will acquire 200 PAC-2 GEM-T missiles for the Patriot surface-to-air missile system for 1.09 billion euro as part of a larger multinational purchase facilitated by the NATO Support and Procurement Agency (NSPA), according to See News. The acquisition is part of…