"Ziua bunicilor", și în România O propunere legislativa, depusa la Camera Deputatilor, prevede ca in data de 9 septembrie a fiecarui an sa fie sarbatorita "Ziua nationala a bunicilor". "Bunicilor li se cuvine o recunostere speciala pentru rolul esential pe care il au in familie si comunitate. Ei sunt adesea pilonii de stabilitate, oferind dragoste, intelepciune si sprijin generos. Bunicilor

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

