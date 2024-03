CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a pierdut venituri de aproximativ 100 de milioane de dolari din cauza unei intreruperi masive care a afectat Facebook, Instagram și Messenger marți la nivel global, a declarat un expert financiar din New York pentru Daily Mail. Expertul a declarat pentru Daily Mail ca Meta genereaza cea mai mare parte a […] The post Ce suma a pierdut Mark Zuckerberg in orele in care Facebook și Instagram nu au funcționat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .