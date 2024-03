Meta propune o scadere semnificativa a prețului pentru abonamentele la Facebook și Instagram in incercarea de a liniști ingrijorarile tot mai mari ale avocaților pentru protecția vieții private și ale organismelor de reglementare. Reducerea de preț propusa, de la 9,99 euro la 5,99 euro pe luna pentru un singur cont, reprezinta un pas important al […] The post Meta propune o scadere semnificativa a prețului pentru abonamentele la Facebook și Instagram appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .